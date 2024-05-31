Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


31 Mayıs 2024 15:06
Aile Bakanlığı 8000 personel !!!!

Merhaba herkese Aile bakanlığı 8000 personel atamasında asil olarak atanan arkadaşlar arandınız mı tebligat için? Hangi iller arandı? Ben hala aranmadım ve her gün daha çok sabırsızlanıyorum..

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