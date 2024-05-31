Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


31 Mayıs 2024 15:39
20-21 Haziran idari izin olur mu

Bayram tatilini birleştirirler mi? 20-21 Haziran idari izinli sayılır mıyız?


ice.mann
Memur
31 Mayıs 2024 15:39

büyük ihtimal evet.


gumus2929
Aday Memur
31 Mayıs 2024 15:44
Yüksek ihtimal olmaz

Smy-rna
Aday Memur
31 Mayıs 2024 15:47

Neden olmaz

gumus2929, 33 dk. önce
Yüksek ihtimal olmaz

gumus2929
Aday Memur
31 Mayıs 2024 15:49
Memuru günahlari kadar sevmiyorlar

mimarmuhendis
Şef
31 Mayıs 2024 16:03

Memuru çok sevdiklerinden mi veriyorlardı bugüne kadar? Turizm için verdiler hep büyük olasılıkla yine öyle olacak

gumus2929, 28 dk. önce
Memuru günahlari kadar sevmiyorlar

gumus2929
Aday Memur
31 Mayıs 2024 16:03
Göreceğiz sevgili meslektaşım
mimarmuhendis, 14 dk. önce

Memuru çok sevdiklerinden mi veriyorlardı bugüne kadar? Turizm için verdiler hep büyük olasılıkla yine öyle olacak

Toplam 6 mesaj

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