Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


31 Mayıs 2024 16:03
eş tayini red
merhaba 4/c Çankırı'dan 3/c Karabük'e hemşire eş tayini dilekçesi verdik red verilmiş.benim Çankırı'ya gitmem tavsiye edilmiş.red sebebi de pdc doluluk oranı bakılmış.sizce bir daha dilekçe vermeye gerek var mı

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