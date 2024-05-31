Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


31 Mayıs 2024 16:33
Eş Durumundan Atama Hk.

Herkese kolay gelsin. Kendim İstanbulda kadrolu icra memuruyum eşim ise polis. Eşimin İstanbuldan doğu iline tayini çıktı. Bende eş durumundan eşimin tayini çıkan ile naklen atanmak için dilekçe yazacağım. Naklen atama dilekçesi ne kadar sürede sonuçlanır. Daha önce bu şekilde eş durumundan ataması çıkanlar bilgilendirebilir mi? Ayrıca bende tayinim çıkınca yol harcırahı alacak mıyım? Şimdiden teşekkürler


Memuravukatı
Şef
31 Mayıs 2024 17:25

İdarenin 30 gün içinde cevap vermesi gerekir. Aksi halde red anlamına gelir.


hercu-merc
Memur
31 Mayıs 2024 17:49

memuravukatı arkadaşın dediği konunun bizim bakanlığımızla pek bir alakası yok. ne zaman isterlerse o zaman cevap verirler. eğer gitmek istediğin yerde ihtiyaç varsa ve hemen cevap verip anında ayrılış yap diyebilirler. Eğer ihtiyaç yoksa iki ay sonra cevap veriyorlar ortalama olarak. kararnameyi beklersen harcirah alırsın, kararnameyi beklemeden seni atayacaklarsa senin ararlar ve harcirah talep etme, o şekilde göndeririz derler. Allah kavuştursun.

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Vakıfbank promosyon güncellemesi2024 yılı havuz tayinleriHavuz tayini sonuçları açıklandıMuvafakat HkPromosyon YokAile birliği mazereti 1 yıl mı 3 yıl mı?Ücretsiz izne ayrılan kadrolu personelin eşine eş yardımı yapılır mı maddede maas almaması diyor sigRayiç bedel lojman düzenlemesi CTE TayinCTE Eş durumu tayini

Sözlük

bilim düşmanlığı 1 üzüm çekirdeği,üzüm yaprağı 1 reklam altyazıları 1 Az insan,çok huzur 1 kuşak çatışması 2 Ahmet Uğurlu 1 pirana 2 gezegen dizilimi 1 Bugün olanlar 2 tr-ab mali işbirliği 1

Son Haberler

İki kadının öldüğü feci kazada kamyon sürücüsü tutuklandıAltının kilogram fiyatı 2 milyon 410 bin liraya geriledi'Ruanda'dan turist sığınmacılar geliyor' iddiası yalanlandı9 kişinin öldüğü arazi kavgasında aileler barıştı: Tüm firariler teslim olduDolar haftayı düşüşle kapattı

Editörün Seçimi

mayıs ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarİl ici açıklanan iller2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?