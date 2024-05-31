Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


31 Mayıs 2024 17:17
ücretsiz izin dönüşü 14 haziranda başlama yapacağım seminer için istediğim İl tercihi
durum ile ilgisi bilgisi olan yardımcı olabilir mi tercih modülüne giriş yapıyorum aktif görevde olmadığım için

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