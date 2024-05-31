Gündem \ Spor
Editörler : alex 10


31 Mayıs 2024 17:22
Portekizli hocalar bu ligde başarılı olamıyor.

adı isterse morinho olsun isterse jesus farketmez beşiktaşta denedi başarılı olamadı buna rağmen gidip portekizli hoca ile anlaşmak akılla izah edilemez, hiç mi ders almıyorsunuz üstelik maliyeti de çok yüksek ah be fenerbahçe gitti 3 sene daha boşuna ...

Çok Yazılan Konular

galatasaray 2024 sampiyonuİsmail Kartal ile devam edilmeliFenerbahçe bu kirli ligde asla mücadele etmemelidir

Sözlük

bilim düşmanlığı 1 üzüm çekirdeği,üzüm yaprağı 1 reklam altyazıları 1 Az insan,çok huzur 1 kuşak çatışması 2 Ahmet Uğurlu 1 pirana 2 gezegen dizilimi 1 Bugün olanlar 2 tr-ab mali işbirliği 1

Son Haberler

İki kadının öldüğü feci kazada kamyon sürücüsü tutuklandıAltının kilogram fiyatı 2 milyon 410 bin liraya geriledi'Ruanda'dan turist sığınmacılar geliyor' iddiası yalanlandı9 kişinin öldüğü arazi kavgasında aileler barıştı: Tüm firariler teslim olduDolar haftayı düşüşle kapattı

Editörün Seçimi

mayıs ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarİl ici açıklanan iller2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?