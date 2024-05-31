Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


31 Mayıs 2024 17:57
PDC GÜNCELLENMİŞ

meraba,aralıkta yayımlanan pdc'de bi hastanenin hemşire pdc'si 60 iken dun yayımlanan pdc'de 55e düşürülmüş.Bu ne anlama geliyor sizce? Haziran iller arasında munhal kadro acar mı ihtimali var mı?Çok yardıma ihtiyacım var ilk kez tayin vermeyi düşünüyorum.


feride15
Aday Memur
31 Mayıs 2024 18:01

Nerden baktiniz acaba pdc doluluk sayilara

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