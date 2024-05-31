Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


31 Mayıs 2024 18:08
Yalova 2024 atama
Merhaba herkese. Atamamız 3. tercih Yalova geldi istihdam doldurdum merkez istiyorum diye. Merkeze verirler mi? Yalova hakkında ev durumu hakkında bilgi sahibi olanlar yazarsa sevinirim.

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