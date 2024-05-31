Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


31 Mayıs 2024 18:32
Bayram haftası 9 gün tatil olacak

mı? sizce


ALİYAS
Daire Başkanı
31 Mayıs 2024 18:39
hayır olmayacak

bulaşşıkk
Memur
31 Mayıs 2024 18:44

Olacak olacak.


lutt
Şube Müdürü
31 Mayıs 2024 18:48

olacak.


windows7
Şube Müdürü
31 Mayıs 2024 18:55
bu ne zaman belli olacak acaba bakanlar kurulu toplantısını mı bekleyeceğiz.. 15 gün kaldı zaten

medip
Daire Başkanı
31 Mayıs 2024 19:06

olmaz

Toplam 5 mesaj

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