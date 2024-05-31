Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


31 Mayıs 2024 19:37
Başka ünavla atanma

Ben ortaöğretim kpss ile atandım çalışıyorum AÖF ten TDS okuyup bitirince tekrar kpss ile mi atanacam yoksa başka bir sınav var mı?

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