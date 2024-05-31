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Editörler : oto-danisman-expert


31 Mayıs 2024 19:39
Adana sarıçam satılık 5 dönüm tarla
Adana Sarıçam ilçesi istiklal Mahallesi'nde 5 dönüm Güzel konumda tarla.İmar girdimi dahada Güzel yer olur yatırımlık düşünenler özelden mesaj atabilir.8 milyon

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