Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


31 Mayıs 2024 20:34
İL DIŞI-YÖNETİCİLİK TAKVİM
il dışı tercihleri 3 9 haziran. Yöneticilik tercihleri 7 11 haziran Tarihler birbiriyle kesişiyor. Önce il dışına başvurup ardından yöneticilik başvurusu yapmama sistem izin verir mi ? çünkü il disi atamam olmazsa yonetici olarak devam etmek istiyorum. Eğer yapılmazsa mağduriyet oluşturacak bu durum.

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