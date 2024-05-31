Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


31 Mayıs 2024 21:30
Klima Gürültüsü
merhaba arkadaşlar. evin hemen karşısında otelin klima sistemlerinin fanları var. devasa bişey. havakar ısınınca başladı çalışmaya. yaz günü pencereyi kapatıp yatmak zorunda kalıyoruz. daha önce otel yetklisine söylenmiş fakat otelin çok önceden bu şekilde yapıldığını sonrasında bir değişiklik veya izolasyon vs yapılamayacağını söyledi. alo181 çevre şehircilik bakanlığı hattına şikayette bulunuyoruz, gelip desibel ölçümü yapıyorlar, gerekli uyarılar yapıldı diyorlar sonuç aynı. ayrıca otel sahibi siyasi gücü olan birisi. bizim gibi garibanın sözü kaç para eder bilmiyorum. bu işi başka nasıl çözebilirim, belediye mahkeme vs neyse artık. böyle bir tecrübe yaşayan varsa lütfen beni aydınlatsın. şimdiden teşekkürler

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