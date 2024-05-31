İyi günler arkadaşlar, şark ilinde kaç ipkaya kadar kabul edilme durumu var? Yönetmelikte ipka sayısı ile alakalı durum var mı? Sadece bilen arkadaşlar lütfen, ters yorum yapacaklar lütfen yapmasın.

İyi günler arkadaşlar, şark ilinde kaç ipkaya kadar kabul edilme durumu var? Yönetmelikte ipka sayısı ile alakalı durum var mı? Sadece bilen arkadaşlar lütfen, ters yorum yapacaklar lütfen yapmasın.