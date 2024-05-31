Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


31 Mayıs 2024 21:35
İpka
İyi günler arkadaşlar, şark ilinde kaç ipkaya kadar kabul edilme durumu var? Yönetmelikte ipka sayısı ile alakalı durum var mı? Sadece bilen arkadaşlar lütfen, ters yorum yapacaklar lütfen yapmasın.

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