Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


31 Mayıs 2024 21:38
İcra müdürleri kararnamesi noldu?

Merhaba atama takvimine göre bugün açıklanması gerekiyordu bilgisi olan var mı ?

Çok Yazılan Konular

Vakıfbank promosyon güncellemesi2024 yılı havuz tayinleriHavuz tayini sonuçları açıklandıMuvafakat HkAile birliği mazereti 1 yıl mı 3 yıl mı?Promosyon YokÜcretsiz izne ayrılan kadrolu personelin eşine eş yardımı yapılır mı maddede maas almaması diyor sigCTE TayinRayiç bedel lojman düzenlemesi CTE Eş durumu tayini

Sözlük

Seyyal Taner 1 Bugün olanlar 2 Ahmet Uğurlu 1 Her ile bir orman 1 selahattin demirtaş 2 ağrı'da çıplak gezen vatandaş 4 pirana 2 29 mayıs 2024 Türkiye Almanya kadınlar voleybol maçı 4 ayamama deresi 1 gezegen dizilimi 1

Son Haberler

Hazine yaz döneminde iç borçlanmaya gidecekİzmir'de ormanlık alanlara giriş 31 Ekim'e kadar yasaklandıKamu Birliği Konfederasyonu'ndan CHP'li Aylin Yaman'a ziyaret'NATO'nun Filistin'de işgale karşı ilkeli bir duruş göstermesi gerekiyor'Bakan Özhaseki: Plaj ve sahillerdeki kaçak yapıları kaldıracağız

Editörün Seçimi

mayıs ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarİl ici açıklanan iller2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?