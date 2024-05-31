KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


31 Mayıs 2024 21:56

Jandarma Maliye Subayı & Sahil Güvenlik İkmal Subayı
Herkese merhabalar. Ankette görüleceği üzere iki adet mülakata girmiş bulunmaktayım. Değerli büyüklerimden genel bağlamda mevcut durumu analiz ederek anketi oylamalarını rica ediyorum. Görüşleriniz yol gösterici olacaktır.

Bu ankete 1 saat 27 dakikada, 0 kişi oy kullandı

Herkese merhabalar. Ankette görüleceği üzere iki adet mülakata girmiş bulunmaktayım. Değerli büyüklerimden genel bağlamda mevcut durumu analiz ederek anketi oylamalarını rica ediyorum. Görüşleriniz yol gösterici olacaktır.

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