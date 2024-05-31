Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


31 Mayıs 2024 21:58
Teknisyen kurum değişikliği

Merhaba. Adalet Bakanlığında kadrolu bilgisayar teknisyeni olarak görev yapıyorum. Önlisans Web Tasarım mezunuyum. Kurum değişikliği ile Belediye ya da İl Özel İdareye Bilgisayar Teknikeri olarak geçebilir miyim ?

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