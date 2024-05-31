Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


31 Mayıs 2024 21:58
Teknisyen kurum değişikliği

Merhaba. Adalet Bakanlığında kadrolu bilgisayar teknisyeni olarak görev yapıyorum. Önlisans Web Tasarım mezunuyum. Kurum değişikliği ile Belediye ya da İl Özel İdareye Bilgisayar Teknikeri olarak geçebilir miyim ?

Çok Yazılan Konular

Teknik hizmetler sınıfına(ths) geçince ayrıca 1 (bir) derece daha alınabiliyor mu?Öğretmenken v.h.k.i ye geçmede özlük haklarıKoruma güvenlik memuru sakal bırakabilir mi?Destek personeli (şoför) kadroya geçince GİH mi,YHS mi olur?Arazi tazminatı şartları

Sözlük

cizvitler 1 ağrı'da çıplak gezen vatandaş 4 Kimler Geldi Kimler Geçti 1 bilim düşmanlığı 1 cesaret 2 29 mayıs 2024 Türkiye Almanya kadınlar voleybol maçı 5 selahattin demirtaş 2 Her ile bir orman 1 andaman denizi 1 tarım 1

Son Haberler

Amasya'da sele kapılan kadını taksici kurtardıMEB'de tasarruf tedbirlerini açıkladı'Vatandaşlarımızın denize erişimini engelleyen unsurları kaldıracağız'İstanbul'da silahlı suç örgütüne operasyon: 12 şüpheli tutuklandıİsrail, 3 aşamalı yeni bir ateşkes önerisi yaptı

Editörün Seçimi

mayıs ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarİl ici açıklanan iller2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?