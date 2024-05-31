Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


31 Mayıs 2024 21:58

Jandarma Maliye Subayı & Sahil Güvenlik İkmal Subayı
Herkese merhabalar. Ankette görüleceği üzere iki adet mülakata girmiş bulunmaktayım. Değerli büyüklerimden genel bağlamda mevcut durumu analiz ederek anketi oylamalarını rica ediyorum. Görüşleriniz yol gösterici olacaktır.

Bu ankete 1 saat 25 dakikada, 0 kişi oy kullandı

Herkese merhabalar. Ankette görüleceği üzere iki adet mülakata girmiş bulunmaktayım. Değerli büyüklerimden genel bağlamda mevcut durumu analiz ederek anketi oylamalarını rica ediyorum. Görüşleriniz yol gösterici olacaktır.

Sailor060606
Aday Memur
31 Mayıs 2024 22:21
Bu neyin anketi yahu :)

Mansteinn
Aday Memur
31 Mayıs 2024 23:20

İçinde bulunmuş olduğum durumu net bir biçimde açıkladığımı düşünüyorum. Finaldeki gülücüğü gerektirecek olan nedir onu idrak edemedim?

Sailor060606, 1 saat önce
Bu neyin anketi yahu :)
Toplam 2 mesaj

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