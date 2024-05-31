Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


31 Mayıs 2024 22:50
Teknikerlik
Bilgisayar programcılığı okudum teknikerlik için atama puanlarını merak ediyorum. Bu kadroda 72 puanla bile alım var atama ve teknikerlik açısından ekpss hakkında bilgilendirme yapabilecek var mı? Önlisans mezunu olarak 77 78 puanla kaçıncı atamada atanılabilir?

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