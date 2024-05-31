Merhaba arkadaşlar ben daha önce sözleşmeli er olarak 7 yıl görev yaptım 4C üzerinden şimdi de üniversiteye sözleşmeli olarak atandım. 3+1 kanunu var fakat daha önce 7 yıl 4C üzerinden olduğu için 1 yılda kadro alma durumu varmış bu konu hakkında yardımcı olabilecek var mı acaba ?

Merhaba arkadaşlar ben daha önce sözleşmeli er olarak 7 yıl görev yaptım 4C üzerinden şimdi de üniversiteye sözleşmeli olarak atandım. 3+1 kanunu var fakat daha önce 7 yıl 4C üzerinden olduğu için 1 yılda kadro alma durumu varmış bu konu hakkında yardımcı olabilecek var mı acaba ?