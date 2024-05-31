Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


31 Mayıs 2024 22:53
Kadro
Merhaba arkadaşlar ben daha önce sözleşmeli er olarak 7 yıl görev yaptım 4C üzerinden şimdi de üniversiteye sözleşmeli olarak atandım. 3+1 kanunu var fakat daha önce 7 yıl 4C üzerinden olduğu için 1 yılda kadro alma durumu varmış bu konu hakkında yardımcı olabilecek var mı acaba ?

Çok Yazılan Konular

Sağlık sebebiyle görev değişikliği mümkün mü?Üniversite Kampüslerinden Köpekler ToplansınDerece hususuMaaş AlamamakbecayisGeçişidari izinAkademisyen memurun amiri midir ?Yenilenen sds ler

Sözlük

akıllı telefonların mikrop yuvası olması 1 Kimler Geldi Kimler Geçti 1 cehennem kapısı 1 Seyyal Taner 1 tarım 1 pirana 2 cesaret 2 saatleri ayarlama enstitüsü 2 en sevdiğim çiçek 4 ağrı'da çıplak gezen vatandaş 4

Son Haberler

Amasya'da sele kapılan kadını taksici kurtardıMEB'de tasarruf tedbirlerini açıkladı'Vatandaşlarımızın denize erişimini engelleyen unsurları kaldıracağız'İstanbul'da silahlı suç örgütüne operasyon: 12 şüpheli tutuklandıİsrail, 3 aşamalı yeni bir ateşkes önerisi yaptı

Editörün Seçimi

mayıs ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarİl ici açıklanan iller2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?