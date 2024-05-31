Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


31 Mayıs 2024 23:25
Sözleşmeli yeni atanan sağlıkçı tayin durumu

Yeni sözleşmeli ataninca eş durumundan dolayı farklı bir ile atama oluyor mu? Esin doguda ben batıya atandim, şark süresinin bitmesine bir yıl kaldı.

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