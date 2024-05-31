Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


31 Mayıs 2024 23:30
Ücretsiz izin hk

Doğum nedeniyle ücretsiz izin 24 ay olarak biliyorum, ama çocuğumuz eşim hemşire olarak atanmadan önce doğdu ve bir yıl sonra atandi. Ataninca bir yıl izin aldı şimdi bir yıl daha alabilir mi bilgisi olan var mi


afilun
Memur
01 Haziran 2024 00:27

Başlangıç olarak analık izni baz alınır ve bu süreye 24 ay eklenerek hesaplanır. Bu süre aşıldıysa alamaz.

5) Devlet memurluğuna atanmadan önce doğum yapan veya eşi doğum yapan memurun aylıksız izni

a) Doğum yaptıktan sonra Devlet memurluğuna ataması yapılan kişiye, göreve başlaması kaydıyla isteği üzerine doğum sonrası sekiz haftalık sürenin veya yararlanması halinde yarım gün izin süresinin bitiminden itibaren yirmi dört aylık sürenin bitimini aşmayacak şekilde, aylıksız izin kullandırılacaktır.

b) Devlet memurluğuna atanmadan önce eşi doğum yapan memura isteği halinde doğum tarihinden itibaren yirmi dört aya kadar aylıksız izin verilecektir.

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