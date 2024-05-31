Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


31 Mayıs 2024 23:57
Nöbet uyuşmazlığı :(

Merhabar ben jandarma personeliyim eşim polis memuru eşim karakolda çakma 12/36 ben 24 nöbet 24 istirahat 8/5 mesai şeklinde çalışıyorum eşimle ayda sadece 3/4 defa denk geliyoruz. Bununla ilgili ne yapmamız lazım bilgisi olan varsa yardımcı olursa çok sevinirim artık sorunlarımız olmaya başladı 5 aylık evliyim canıma tak etti.( polis memuru kadın)


polispolis47
Aday Memur
01 Haziran 2024 00:08
ilçedeyseniz,jandarma ve emniyet müdürüne durumunuzu anlatın,sonra özel kalem aracılığıyla kaymakamdan randevu talep edin,olmadı emniyetten sorumlu vali yardımcısı randevu valilik,aile birliği denen bişey var

Ogz1011
01 Haziran 2024 00:09

Merhaba ilçedeyiz ben dış karakolda çalışıyorum ilettim bu sorunları ilçe jandarma Komutanına ve ilçe emniyet müdürüne ama bir çözüm bulamadılar kaymakama çıksam silsile bozuldu diye ceza alma ihtimalim yok mu

polispolis47, 57 dk. önce
ilçedeyseniz,jandarma ve emniyet müdürüne durumunuzu anlatın,sonra özel kalem aracılığıyla kaymakamdan randevu talep edin,olmadı emniyetten sorumlu vali yardımcısı randevu valilik,aile birliği denen bişey var

polispolis47
Aday Memur
01 Haziran 2024 00:17
sözlü iletmişsin sıkıntı yaşayacağını zannetmiyorum,eşin gitsin bence görüşmeye,hem ilçe merkezinde madem,bayanları kırmazlar
Ogz1011, 56 dk. önce

Merhaba ilçedeyiz ben dış karakolda çalışıyorum ilettim bu sorunları ilçe jandarma Komutanına ve ilçe emniyet müdürüne ama bir çözüm bulamadılar kaymakama çıksam silsile bozuldu diye ceza alma ihtimalim yok mu


Ogz1011
01 Haziran 2024 00:19

Tamamdır deneyeceğiz çok teşekkür ederim

polispolis47, 48 dk. önce
sözlü iletmişsin sıkıntı yaşayacağını zannetmiyorum,eşin gitsin bence görüşmeye,hem ilçe merkezinde madem,bayanları kırmazlar
Toplam 4 mesaj

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