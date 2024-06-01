Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


01 Haziran 2024 01:05
Belediyeden üniversiteye geçiş hk

Başlık bulamadım özür dilerim

Belediyeye 2021 yılında sözleşmeli mühendis olarak göreve başladım. 2023 de kadroya geçtim.

Üniversiteye geçiş durumu oluştu şuan ama personel si 3+1 şartına tabisiniz geçiş süresi dolmadı dedi. Ama 2022 kasımdan önce çalışmaya başladığımızdan kadro hakkına sahip olduk. Bildiğim kadarıyla bizlerin 3+1 süresi mevcut değil.

Belediyeden üniversiteye naklen geçiş olur mu? Üniversitelere geçişte şart mevcutmu

Bilgisi olan Tecrübesi olan yardımcı olabilir mi

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