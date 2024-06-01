Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


01 Haziran 2024 01:28
Norm fazlasi seminer

Herkese merhabalar, ben norm fazlasi durumundayim ve kadrom ilce milli egitimde, su an herhangi bir okulda gorevlendirmem bulunmuyor. Haziran donemi seminer calismalarina katilacak miyim?

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