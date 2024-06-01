Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


01 Haziran 2024 04:27
Bilirkişi alımları ve bilirkişilik hk.

Herkese iyi forumlar. Bilirkişilik mesleği hk bilgi almak istiyorum. Bilirkişilik yönetmeliğinde "Hukuk öğrenimi görmüş kişiler, hukuk alanı dışında ayrı bir uzmanlığa sahip olduğunu ve birinci fıkradaki şartları taşıdığını belgelendirmediği takdirde, sicile ve listeye kaydedilemez." şeklinde düzenleme bulunmakta. Avukatların "İŞ MEVZUATINDAN KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR" alt uzmanlık alanında bilirkişilik yapmaları için ne gibi çalışmalar yapmış olmaları gerekmektedir.

Hukuk fakülteleri mezunları için hangi uzmanlık alanları çalışma yapmaları bakımından daha tercih edilebilirdir?

Birkaç senedir bilirkişi alımı yapılmadı diye biliyorum. Artık bu meslek TÜrkiye'de yapılamaz vaziyette midir mevcut bilirkişi sayısı bakımından? Mevcut duruma hakim arkadaşların genel olarak bilgi vermeleri aydınlatıcı olacaktır.

Çok Yazılan Konular

2024 yılı havuz tayinleriVakıfbank promosyon güncellemesiHavuz tayini sonuçları açıklandıPromosyon YokCTE TayinÜcretsiz izne ayrılan kadrolu personelin eşine eş yardımı yapılır mı maddede maas almaması diyor sigRayiç bedel lojman düzenlemesi Muvafakat HkPromosyon için birlikİcra müdürleri kararnamesi noldu?

Sözlük

kuşak çatışması 2 en sevdiğim çiçek 4 uluslararası ilişkiler 1 cesaret 2 eski bir şarkı dinlerken hüzünlenmek 2 tarım 1 gezegen dizilimi 1 3 cisim problemi 3 Seyyal Taner 1 Ahmet Uğurlu 1

Son Haberler

1 Haziran 2024 tarihli atama kararı yayımlandı1 Haziran 2024'ten önemli gündem başlıklarıMEB'de tasarruf tedbirlerini açıkladıKurban Paylaşmaktır!Bakan Şimşek: Vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız

Editörün Seçimi

mayıs ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarİl ici açıklanan iller2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?