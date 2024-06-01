Bilirkişi alımları ve bilirkişilik hk.

Herkese iyi forumlar. Bilirkişilik mesleği hk bilgi almak istiyorum. Bilirkişilik yönetmeliğinde "Hukuk öğrenimi görmüş kişiler, hukuk alanı dışında ayrı bir uzmanlığa sahip olduğunu ve birinci fıkradaki şartları taşıdığını belgelendirmediği takdirde, sicile ve listeye kaydedilemez." şeklinde düzenleme bulunmakta. Avukatların "İŞ MEVZUATINDAN KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR" alt uzmanlık alanında bilirkişilik yapmaları için ne gibi çalışmalar yapmış olmaları gerekmektedir.

Hukuk fakülteleri mezunları için hangi uzmanlık alanları çalışma yapmaları bakımından daha tercih edilebilirdir?

Birkaç senedir bilirkişi alımı yapılmadı diye biliyorum. Artık bu meslek TÜrkiye'de yapılamaz vaziyette midir mevcut bilirkişi sayısı bakımından? Mevcut duruma hakim arkadaşların genel olarak bilgi vermeleri aydınlatıcı olacaktır.