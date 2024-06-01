Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


01 Haziran 2024 10:05
Memurlar Emekli Olamıyor! Gençler Memur Olamıyor!
Hükümet ilk kez memura verilen SEYYANEN ZAMMI memur emeklisine vermedi. Memur-memur emeklisi arasındaki maaş farkı DAĞLAR kadar oldu!

Bozkurtbakışlı
Şef
01 Haziran 2024 10:47
Memur sanıyor ki, ben hiç emekli olamayacağım! BANANE EMEKLİDEN...
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

mayıs ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesi20-21 Haziran idari izin olur muMühendisler topluca Memursenden istifa ettikTüm Teknik Personeli Mühendis Tek-Sen'e Üye Olmaya Davet Ediyorum2024 Temmuz Zammında Memur Avucunu Yalayacakderece kademe maaş farkı Herkes Davetlidir: Tasarruf Tedbirleri Kalkmalıdır !Eş Yardımı Kaldırılsın. Çocuk Yardımı Asgari Ücretin 3'Te 1' İ Olsun.3.dereceye ne zaman düşerim ?

Sözlük

tarım 1 spy proteinler 1 akıllı telefonların mikrop yuvası olması 1 ayamama deresi 1 verilen selamı almamak 2 en sevdiğim çiçek 4 3 cisim problemi 2 Kimler Geldi Kimler Geçti 1 güne bir fıkra bırak 1 üzüm çekirdeği,üzüm yaprağı 1

Son Haberler

Gazze'de can kaybı 36 bin 379 oldu, bir çocuk daha açlıktan öldü4'ü cinayet, 45 suçtan aranıyordu! 11 yıl sonra yakalandıİstanbul'un Mayıs ayı enflasyonu belli olduEmekli derneği başkanı tefeci çıktı!Bilgi ve iletişim sektörü istihdamda rekor kırdı

Editörün Seçimi

mayıs ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarİl ici açıklanan iller2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?