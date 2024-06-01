Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


01 Haziran 2024 10:11
Mal bildirim beyannamesi hakkında

Mal bildirim beyannamesini arkalı önlü tek sayfa halinde mi çıkarmak gerekiyor? Ve büyük zarfa mı koymak gerekiyor?


sarnav338
Aday Memur
01 Haziran 2024 10:24

Evet, Arkalı önlü tek sayfa şeklinde ve büyük zarf içerisinde olacak.


memurolacak1
Aday Memur
01 Haziran 2024 10:57

Çok teşekkür ederim.

sarnav338, 3 saat önce

Evet, Arkalı önlü tek sayfa şeklinde ve büyük zarf içerisinde olacak.

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