KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


01 Haziran 2024 11:52
Acil Doktorunun koyduğu psikiyatrik tanı

Merhaba psikiyatri Uzmanı dışında acil doktorunun koyduğu psikiyatrik tanı dikkate alınır mı heyet raporu alırken

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