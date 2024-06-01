Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


01 Haziran 2024 11:58
Yürütmeyi durdurma hakkında bilgi

Arkadaşlar disiplin cezası sonucu ihraç olununca ve yürütmeyi durdurma için idare mahkemesine başvuru yapıldı diyelim ve ret geldi diyelim bu durumda adlı cezadan beraat edilince tekrar yeniden goreve dönüş için başvuru hakkımız oluyor mu lütfen yazarmisiniz özelimde açık


ATATÜRKİYE055
Aday Memur
01 Haziran 2024 13:10

öncelikle geçmiş olsun adli olarak beraat almamanız cezaq almamanızn onune geçer temize çıkmıssnız ancak idare mahkemesı sizin ve kurumun arasındakı problemı halleder idare mahkemesı yd vermedıkce donemezsınız, red geldıyse bır ust mahkemeye ititraz edeceksınız göreve dönmek ıcın hermzan bır hakkın var en son mahkemeden red yada yd alana kadar devam eder


BEYKAN.
01 Haziran 2024 13:16

Hocam şu an dava bile açılmadı ama ihraç geldi kurumdan yani kurum adlı cezayı beklemedi


ATATÜRKİYE055
Aday Memur
01 Haziran 2024 13:18

beklemezler hocam malesef mahkemeyle donerse donsun mantıgındalar. savunma gönderiyorlar sonra ihraç malesef.

BEYKAN., 3 dk. önce

Hocam şu an dava bile açılmadı ama ihraç geldi kurumdan yani kurum adlı cezayı beklemedi


BEYKAN.
01 Haziran 2024 13:18

Hocam şu an adlı dava bile açılmadı ama ihraç geldi kurumdan yani kurum adlı cezayı beklemedi. Yani şunu mu söylüyorsunuz kurumun kararı yanlış mı

ATATÜRKİYE055, 9 dk. önce

öncelikle geçmiş olsun adli olarak beraat almamanız cezaq almamanızn onune geçer temize çıkmıssnız ancak idare mahkemesı sizin ve kurumun arasındakı problemı halleder idare mahkemesı yd vermedıkce donemezsınız, red geldıyse bır ust mahkemeye ititraz edeceksınız göreve dönmek ıcın hermzan bır hakkın var en son mahkemeden red yada yd alana kadar devam eder

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