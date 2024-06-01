Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


01 Haziran 2024 12:19
Öğretmenlik kariyer basamaklarında hizmet günü hesaplamaları güncellenmelidir.

Öğretmenlik kariyer basamaklarında hizmet günü hesaplamaları güncellenmelidir. Öğretmen olarak atanıp da vatani görevini yapanların, askerde geçirdikleri 6 ay ya da 1 yıl uzun dönem yedek subaylık askerliği çalışma sürelerinden sayılmalıdır. Askerliğini yapan öğretmenler sanki tatile gitmiş gibi muamele görmemelidirler. Şu anki mevcut ÖMK'de vatan hizmetini yapan öğretmenler cezalandırılmaktadır.


cagria777
01 Haziran 2024 12:29
Kesinlikle katılıyorum. Ben 1 yıl fazladan beklemiştim uzman öğretmenlik için.

DenEimaiEgo
Şef
01 Haziran 2024 12:35

Öğretmenler atandıktan 1-2 yıl sonra ellerine silah verildi ve şuraya gideceksin denildi. Gittiler, tatil yapmadılar. Askerlik yapmak bizim için onur kaynağı orası ayrı. Ama bize ceza veriliyor. Kariyer basamaklarında hizmet süresine askerlikte geçen süreler de dahil edilmelidir.


yahya4155
Aday Memur
01 Haziran 2024 12:47
kesinlikle katılıyorum sendika başkanlarına ya da mebe bu talebi nasıl iletebiliriz acaba
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