Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


01 Haziran 2024 13:06
Banka Maaş Hesabı promosyonum yatırılmıyor

Geçen mayısta atandım. Eylülde göreve başladım. Banka maaş hesabı promosyonu bir türlü yatırmıyor. Anlaşma 1 sene kalmış az bir miktar olsa da para paradır hak haktır İlçeye gidiyorum ilçe okul yazı yazsın diyor. Okul yazıyor, ilçe gelmedi diyor, bankaya gidiyorum adınız yok diyor listede. Yani arada oynatıyorlar. Ne yapabilirim bu konuda? Yasal haklarım neler, interneti aradım bir şey bulamadım

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