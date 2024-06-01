Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


01 Haziran 2024 13:13
Kırklareli İlinde ev arkadaşı arıyorum
Baylar buraya tayini çıkan iletişime geçebilir. 20000 TL maaşımızın yarısını kiraya vermek istemiyorum. Benimle aynı şekilde düşünen varsa 2+1 oturulacak evler 20000-25000 civarında. Bana mesaj atabilir

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