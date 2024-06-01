Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


01 Haziran 2024 13:18
İlk defa yöneticilikte puan hesaplama?

Hocalarım merhaba

İlk kez yöneticilik için başvurdum, tercihleri bekliyorum fakat puan hesaplama konusunda anlamadığım bir nokta var.

Yazılı sınavın yüzde 50'si, sözlü mülakatın yüzde 30'u, ek puanın yüzde 20'si diye biliyorum, doğru değil mi?

Peki açıklanan listedeki sıralamaya esas puan nedir, onu çözemedim.

Mesela bakıyorum o listeye, yazılı puanı, sözlüsü benden düşük olan adaylar sıralamaya esas puanda benden yüksek. Bunu çözemedim.


Sevdim-Seni
Genel Müdür
01 Haziran 2024 13:40

Eskiden yoneticilik yapmış olanlar seni ek1 puaniyla gecer. Normaldir bu.

Ek1 puaninin ağırlığı %30 olmasi lazim.

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