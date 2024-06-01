Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


01 Haziran 2024 13:33
il dışı çıkarsa seminer
il dışında tayin durumum var. çıktı diyelim karne günü ilişik kessem seminere katılmam gerekir mi. 15 gün mehil süresini kullanmayi dusunuyorum

bahçesaray
Memur
01 Haziran 2024 13:41
diğer tarafta başlamassanız,katılamazsınız seminere

zaguma
Şef
01 Haziran 2024 14:15
Bu sene çok saçma oldu. İlişik kesmeyi seminer sonraya neden bırakamazlar ki? 14 haziran ilişik kesme, 20 haziran seminer. Millet ev bulup ailesiyle taşınacak. Bu en az 1 aylık iş. Bu sorun nasıl halledelir?
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