il dışı çıkarsa seminer

Bu sene çok saçma oldu. İlişik kesmeyi seminer sonraya neden bırakamazlar ki? 14 haziran ilişik kesme, 20 haziran seminer. Millet ev bulup ailesiyle taşınacak. Bu en az 1 aylık iş. Bu sorun nasıl halledelir?

Bu sene çok saçma oldu. İlişik kesmeyi seminer sonraya neden bırakamazlar ki? 14 haziran ilişik kesme, 20 haziran seminer. Millet ev bulup ailesiyle taşınacak. Bu en az 1 aylık iş. Bu sorun nasıl halledelir?