Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


01 Haziran 2024 13:47
Resmi Tatilde Çalıştırılma
Arkadaşlar koruma ve güvenlik olarak çalışanlar daha sonra karşılığında kaç gün izin alıyorsunuz.

murat_326
Şube Müdürü
01 Haziran 2024 14:18

Sizleri bilmem ama,bizde 8 saate 1 gün ızin

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