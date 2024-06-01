Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


01 Haziran 2024 13:57
Üni?ye geçiş hk.
Bakanlıkta çalışan bir bilgisayar işletmeni memur x bir üniversiteye hangi kadro ile çağırılabilir ? Üst kadro olarak ?

cevherdudayev1
Daire Başkanı
01 Haziran 2024 16:10

sınavsız olmaz olur diye inat ediyorsan burda sormana gerek yok sorman gereken kişiyi sen daha iyi biliyorsun (dayıı)

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Sağlık sebebiyle görev değişikliği mümkün mü?Üniversite Kampüslerinden Köpekler ToplansınDerece hususubecayisÜni?ye geçiş hk.idari izinAkademisyen memurun amiri midir ?Yenilenen sds ler

Sözlük

verilen selamı almamak 2 alladı pulladı 2 Sözlüğümüzün başka sözlükler gibi eğlenceli olmaması 1 kuşak çatışması 1 üzüm çekirdeği,üzüm yaprağı 1 cesaret 1 Fetih 1 Seyyal Taner 1 ayamama deresi 1 3 cisim problemi 1

Son Haberler

Elle aramaya izin vermeyen yolcu uçağa alınmayacakAnkara'da trafik kazası geçiren polis hayatını kaybettiBir çocuğun öldüğü trafik kazasına ilişkin 2 zanlı yeniden yakalandıBu okul kendi enerjisini üretecekA Milli Takım'da şok sakatlık: EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı

Editörün Seçimi

mayıs ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarİl ici açıklanan iller2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?