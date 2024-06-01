Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


01 Haziran 2024 14:26

MEB'in son açıkladığı tasarruf tedbirlerinden sonra seminerler online olur mu?

Bu ankete 1 saat 56 dakikada, 8 kişi oy kullandı


windows7
Şube Müdürü
01 Haziran 2024 15:30
online olunca ekders ödenmiyor mu ne alaka?

bulaşşıkk
Memur
01 Haziran 2024 16:18

Yüzyüze olmasın da tek ekders de ödenmesin. Madem tasarruf kararı aldınız.

Toplam 2 mesaj

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