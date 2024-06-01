Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


01 Haziran 2024 14:57
Adana Toplu Kuvvet
Adanada toplu kuvvet adı altında personeli boş boş bekletiyorlar.

iyilikiyidir01
Şube Müdürü
01 Haziran 2024 15:06
Ne istiyorsun çalışmak mı görüşe cık karakola işte tayinini

Oznendr
Aday Memur
01 Haziran 2024 15:14

Ne demek çalışmak mı istiyorsin tabiki çalışacaksın kardeş meslek yatma yeri değil,yatmak istiyorsan mesleği bırak evinde yat

iyilikiyidir01, 1 saat önce
Ne istiyorsun çalışmak mı görüşe cık karakola işte tayinini

iyilikiyidir01
Şube Müdürü
01 Haziran 2024 15:16
tırt tırt :)devlet sana diyor ki git orda bekle bitti maaşımı hakediyorum kaybol şimdi. orda beklemek boş boş bekle diyen devlete karşı gelip amirine karşı mı geleceksin zırto. orda boş boş beklediğine inanıyorsan defolup gider karakola geçersin. kereste
Oznendr, 1 saat önce

Ne demek çalışmak mı istiyorsin tabiki çalışacaksın kardeş meslek yatma yeri değil,yatmak istiyorsan mesleği bırak evinde yat

Toplam 3 mesaj

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