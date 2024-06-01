Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


01 Haziran 2024 15:20
Sözleşmeli 4B Personelin, Aynı Unvanda Kadrolu Atanması

Merhabalar. Yaklaşık 1 ay önce üniversiteye sözleşmeli Teknisyen olarak atandım. Geçtiğimiz günlerde bir devlet kurumuna Kadrolu 4B Teknisyen olarak atanma hakkı kazandım. İstifa edip kadrolu işe aynı pozisyon olmasına rağmen geçebilir miyim?

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