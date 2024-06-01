Ev tapusu atama için mazeret sayılır mı?

Gostersen de dikkate alınmaz. benim çocukların ikisi de sinavciydi ona rağmen 130 km uzaklıktaki ilçeye tayinimi çıkardılar dilekceme de red verdiler

Gostersen de dikkate alınmaz. benim çocukların ikisi de sinavciydi ona rağmen 130 km uzaklıktaki ilçeye tayinimi çıkardılar dilekceme de red verdiler