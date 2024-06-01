Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


01 Haziran 2024 16:28
Ev tapusu atama için mazeret sayılır mı?

Arkadaşlar ev tapusunu mazeret gosterebiliyormuyuz tayin için.bilgisi olan cevaplayabilir mi?


Tyler.Dur.Ulen
Aday Memur
01 Haziran 2024 22:44
istediğin il ve ilçede yaptığın alışverişin fişini de gösterebilirsin.

Adcet
Müsteşar Yardımcısı
01 Haziran 2024 22:55
Gostersen de dikkate alınmaz. benim çocukların ikisi de sinavciydi ona rağmen 130 km uzaklıktaki ilçeye tayinimi çıkardılar dilekceme de red verdiler

Gururu65
Genel Müdür
02 Haziran 2024 00:22

Hiç bir yararı yoktur kardeş.Fazla umutlanma.!


tantanakan
Aday Memur
02 Haziran 2024 08:58
Evet çevremde sayısız örneği var

bturan23
Aday Memur
02 Haziran 2024 11:22

Şark dönüşü sansimi deneyecegim

tantanakan, 5 saat önce
Evet çevremde sayısız örneği var

Mustafa.34.34
Aday Memur
02 Haziran 2024 12:07
Adam bişey sormuş neden dalga geçiyorsunuz ki
Tyler.Dur.Ulen, Dün
istediğin il ve ilçede yaptığın alışverişin fişini de gösterebilirsin.
Toplam 6 mesaj

Çok Yazılan Konular

27 Aralık'ta açığa alınan memurlarDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerAdana toplu kuvvetMazeret izniGörev yaptığım son gecem, emekli oluyorumGönüllü şarka gitmek istiyorumİcralık polisler tek başlık2024 genel atama dönemiDiyarbakır 2024 atama

Sözlük

29 mayıs 2024 Türkiye Almanya kadınlar voleybol maçı 3 ağrı'da çıplak gezen vatandaş 3 tarım 2 verilen selamı almamak 1 güne bir şiir bırak 1 sinyal 2024 1 beğen 1 sahra çölü tarım uygulamaları 3 selahattin demirtaş 3 Sözlüğümüzün başka sözlükler gibi eğlenceli olmaması 1

Son Haberler

Ocakta unutulan yemek mutfağı yaktıJose Mourinho, Fenerbahçe için yola çıktıLGS merkezi sınavı sona erdiKredi borçlarını erken kapatanlar için emsal kararYurt dışına kaçırılan 8 bine yakın eser Türkiye'ye getirildi

Editörün Seçimi

mayıs ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarİl ici açıklanan iller2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?