Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


01 Haziran 2024 16:28
Ev tapusu atama için mazeret sayilirmi?

Arkadaşlar ev tapusunu mazeret gosterebiliyormuyuz tayin için.bilgisi olan cevaplayabilir mi?

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