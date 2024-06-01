KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : F16 Gökçen


01 Haziran 2024 16:40
Yıldırım Beyazıt DGS

Herkese merhaba. Arkadaşım Yıldırım Beyazıt üniversitesini kazandı dgs ile. Kayıt yaptırdı, sonrasında ders saydırmak için okula gittiğinde öğrenci işleri geç kaldığını, istediği zaman ders saydıramayacağını, bunun için ders kayıt işlemlerinden önce bi dilekçe ile saydırmak istediği dersleri bildirmesi gerektiğini söyledi. Zamanı geçtiği için bu dilekçeyi de yazamazmış artık. Bunun bi çözümü var mı o kadar dersi yeniden almak çok zor çünkü

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