Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


01 Haziran 2024 16:57
Cevap Lütfen

Hocalarım 2 senelik süreli raporum var ocak ayında süresi doluyor. Ocakta yapılan alımlarda atanır isem atandığım kuruma süresi dolmuş raporumu götürebilir miyim ? Yoksa yenliettiğim raporumu götürmem lazım ? Cevaplar için şimdiden Teşekkürler...


AzizK21
Aday Memur
01 Haziran 2024 16:59

çalışamayacağı i

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