Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


01 Haziran 2024 17:40
2024 kpss

Ben hastaneye çocuk gelisimci olarak atanmak istiyorum 2024 kpssye gireceğim önümüzdeki sene yapılan atama 2023 puaniyla mi oluyor ben 2 sene mi bekleyeceğim yeterli puani alırsam bilgi verirseniz sevinirim

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