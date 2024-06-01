Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


01 Haziran 2024 17:42
FEN lisesine Felsefeci müdür olabilir mi ?

Fizik kimya biyoloji matematik branşları dururken


Dahihocam
Aday Memur
01 Haziran 2024 17:47

Görev yaptığınız il ve ilçelerdeki fen lisesi mudurleri hangi branştan ?


erg10
Memur
01 Haziran 2024 18:55

olabilir

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