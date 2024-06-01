Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


01 Haziran 2024 18:00
Atama nedeniyle yürütmeyi durdurma kararı

Emniyet genel müdürlüğü Atama ve yer değiştirme yönetmenliği md. 34 karşı açılan yürütmeyi durdurma kararları kaç günde çıkar . Mahkeme davalı idareden savunma almadan yürütme durdurm. Kararı verir mi


Soylu444
Memur
01 Haziran 2024 18:04

Ayrıca yürütmeyi durdurma kararı Ankara idare mahkemesine mi açılmalı yoksa memurun bulunduğu ile mi


esinguler0684
Aday Memur
01 Haziran 2024 18:48

Yürütmeyi durdurmayı alman çok zor. davayı da bulunduğun ilden açacaksın


Soylu444
Memur
01 Haziran 2024 18:53

Atama işlemini bulunduğun il tesis etmemiş ki Emniyet Genel müdürlüğü yapmış bulunduğum il yetkisizlik verir diye düşünüyorum

esinguler0684, 2 gün önce

Yürütmeyi durdurmayı alman çok zor. davayı da bulunduğun ilden açacaksın


taktak14
Aday Memur
01 Haziran 2024 22:29

Davayı önceki çalıştığın yere veya atandığın ildeki idare mahkemesine açabilirsin. Yürütmeyi durdurma vermez hele hele savunma almadan kesinlikle vermez. Çünkü naklen atama işlemi uygulamakla etkisi tükenecek işlemlerden değildir. Daha detaylı bilgi için Iyuk okuyabilirsiniz 27. madde bu dururu açıklıyor. Mahkeme davada esasa girerek karar vermesi lazım o da en azından 4,5 aydan önce karar çıkmaz. Yerinizde olsan yürütmeyi durdurma kararı istemeden direk dava açardım çünkü bu istekten dolayı dava gereksiz yere uzamış olacak.


Soylu444
Memur
01 Haziran 2024 23:22

Yürütmeyi durdurma zaten tek başına açılamaz yürütmenin durdurulması tahsis edilen işlemin iptali ile birlikte istenilir . Lütfen bu konuda sadece bilgisi olan cevap versin . Kulaktan duyma bilgilerle buradan yazmasanız sevinirim

taktak14, 2 gün önce

Davayı önceki çalıştığın yere veya atandığın ildeki idare mahkemesine açabilirsin. Yürütmeyi durdurma vermez hele hele savunma almadan kesinlikle vermez. Çünkü naklen atama işlemi uygulamakla etkisi tükenecek işlemlerden değildir. Daha detaylı bilgi için Iyuk okuyabilirsiniz 27. madde bu dururu açıklıyor. Mahkeme davada esasa girerek karar vermesi lazım o da en azından 4,5 aydan önce karar çıkmaz. Yerinizde olsan yürütmeyi durdurma kararı istemeden direk dava açardım çünkü bu istekten dolayı dava gereksiz yere uzamış olacak.


taktak14
Aday Memur
02 Haziran 2024 18:09

Yürütmeyi durdurmayı tek başına açabilirsin yazmadım zaten yürütmeyi durdurma istekli iptal davası da açılabilir, yd istemeden iptal davası tek başına da açılabilir. Ben yd istemenin süreyi uzatacağından bahsettim sonuçta istem yapılan işlemin iptali. Ayrıca idari yargilama usulü kanununun okunmasını da söyledim . Kulaktan dolma bisey söylemiyoruz bilgimize göre aktarıyoruz.

Soylu444, 2 gün önce

Yürütmeyi durdurma zaten tek başına açılamaz yürütmenin durdurulması tahsis edilen işlemin iptali ile birlikte istenilir . Lütfen bu konuda sadece bilgisi olan cevap versin . Kulaktan duyma bilgilerle buradan yazmasanız sevinirim


Soylu444
Memur
02 Haziran 2024 22:13

Yürütmeyi durdurma talebi süreci uzatmaz aksine ivedi yargılama yoluna girer . Davalı idarenin savunma süresini kısaltır

taktak14, Dün

Yürütmeyi durdurmayı tek başına açabilirsin yazmadım zaten yürütmeyi durdurma istekli iptal davası da açılabilir, yd istemeden iptal davası tek başına da açılabilir. Ben yd istemenin süreyi uzatacağından bahsettim sonuçta istem yapılan işlemin iptali. Ayrıca idari yargilama usulü kanununun okunmasını da söyledim . Kulaktan dolma bisey söylemiyoruz bilgimize göre aktarıyoruz.


taktak14
Aday Memur
02 Haziran 2024 22:22

İvedi yargilama ile yürütmeyi durdurma arasında uzaktan yakından bir alaka yok. Ayrı şeyler bunlar. Bu kanunu defalarca okuyup ,dava açıp kazanmış biri olarak söylüyorum. Daha da yorum yapmam kanun açık, dava da sizin davanız,umarım kazanabilirsiniz.

Soylu444, Dün

Yürütmeyi durdurma talebi süreci uzatmaz aksine ivedi yargılama yoluna girer . Davalı idarenin savunma süresini kısaltır


Müstafipolis61
Şef
02 Haziran 2024 22:49

Bu davayı açmış biri olarak söylüyeyim idarenin kamu yararinin üstünde bir menfaatiniz varsa yürütme durdurulur ne bileyim kanser hastası olursunuz gideceğiniz ilde kemoterapi yoktur gibi Bi uc örnek bana bir disiplin cezası verilmesi yer değişikliği sebebi oluyormuş kamu yararı diye Bi sihirli kelime mevcut ayrıca taktakin dediği kısmen doğru hem bulunduğun ilde hem gideceğin ilde dava açılır yine YD. davalar önceliklidir dava hızlı ilerler 1 aya cevap verilir posta vs 15 gün olduğundan ancak elektronik tebligatı varsa 20 güne YD kararı verilir


Müstafipolis61
Şef
02 Haziran 2024 22:53

İdarenin savunması alınmadan verilebilir de verilmezde ,verilirse davayı kazandın demektir


Alt üst
Aday Memur
02 Haziran 2024 22:59

Bi konuda fikrinize danışacağım bu sene 2.sark çıktı ilk İpka kabul olmadı

Sorun şu: çocuğum lgs sınavı ile iyi puanla fen lisesini kazandı şu an 2. Sınıfı bitirecek bana gelen şark ilinde kızımın aldığı puanına eşdeğer okul yok hatta puanları çok düşük

Diyeceğim o ki önceliğim şarkı durdurma dilekçesi verdim kabul olmazsa mahkemeye vereceğim

Çocuğumun kazanılmış eğitim hakkından mahrum olmasından dolayı

mahkemede nasıl bir yol izleyeyim ne sonuç gelir fikrinizi bekliyorum


kaptanedi
Aday Memur
03 Haziran 2024 00:26

1 yılda 3 farlı il içi tayinde yürütmeyi durdurma aldım sebepsiz tayinleri mahkeme durduruyor. yd ayrı açılmıyor zaten kararın iptali davası içinde yürütmeyi durdurma istekli açıyorsun. yd cıkarsa egm nin 1 aylık yerine geyirme süresi var 45 gun ilk dava görülmesi yapılsa ve ilk oturumda yd verse mahkeme toplamda 60 70 günü buluyor. geri donme olayı. 3 tayini döndürdüm mobing açtim mobing i kaybettim ülkede adalet polisi gibi gruplarin elinde.


aliali34
Aday Memur
03 Haziran 2024 02:27
bir soruşturma geregi 34 olduysan mahkemeyi kaybediyorsun soruşturma sonunda ceza alırsan muhakkak cezayı iptal ettir yoksa 34 ü kaybedersin ben kaybettim anayasa mahkemesine götürdüm hayırlısı..

aliali34
Aday Memur
03 Haziran 2024 02:30
yürütmeyi durdurmaya emniyetin bariz keyfi Uygulaması olması lazım savunma almada durdurmaz en az 1 2 ay

Soylu444
Memur
03 Haziran 2024 09:23

Daha önce bi soruşturma geçirdim kınama cezası aldım .aynı fiilden iki kere ceza verilmez diye biliyorum. Yer değişikliği ceza olarak geçmiyor ama aile düzeninin bozulması ceza gibi oluyor

aliali34, 10 saat önce
bir soruşturma geregi 34 olduysan mahkemeyi kaybediyorsun soruşturma sonunda ceza alırsan muhakkak cezayı iptal ettir yoksa 34 ü kaybedersin ben kaybettim anayasa mahkemesine götürdüm hayırlısı..
Toplam 15 mesaj

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenler27 Aralık'ta açığa alınan memurlarİcralık polisler tek başlıkAdana toplu kuvvet2024 genel atama dönemiAtama nedeniyle yürütmeyi durdurma kararıBalıkesir 2024 atamaGüveni kötüye kullanma suçundan hagb kararı ve sonuçlarıHaksız mal edinme hakkındaDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımı

Sözlük

ağrı'da çıplak gezen vatandaş 2 iyi bayramlar temennisi 1 şaka maka sözlüğe ilginin iyice azalması 5 Yazlık kışlıkların bu yıl yer değiştirememesi 2 saatleri ayarlama enstitüsü 2 dünya bisiklet günü 1 Sevgili Madridistaslar 3 sahra çölü tarım uygulamaları 3 selahattin demirtaş 1 Ahmet Uğurlu 1

Son Haberler

Sıcaklıklar bazı illerde 40 derecenin üzerine çıkacak7 bin çalışan anneye 325 euro destek verilecekMourinho 3 eski yıldızını Fenerbahçe'ye getirebilirYusuf Tekin: İtiraz edenlerin neye itiraz ettiklerini merak ediyorumKonya merkezli FETÖ operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Editörün Seçimi

mayıs ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarİl ici açıklanan iller2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?