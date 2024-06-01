Atama nedeniyle yürütmeyi durdurma kararı

Bi konuda fikrinize danışacağım bu sene 2.sark çıktı ilk İpka kabul olmadı

Sorun şu: çocuğum lgs sınavı ile iyi puanla fen lisesini kazandı şu an 2. Sınıfı bitirecek bana gelen şark ilinde kızımın aldığı puanına eşdeğer okul yok hatta puanları çok düşük

Diyeceğim o ki önceliğim şarkı durdurma dilekçesi verdim kabul olmazsa mahkemeye vereceğim

Çocuğumun kazanılmış eğitim hakkından mahrum olmasından dolayı

mahkemede nasıl bir yol izleyeyim ne sonuç gelir fikrinizi bekliyorum