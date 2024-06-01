Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


01 Haziran 2024 18:00
Yürütmeyi durdurma kararı

Emniyet genel müdürlüğü Atama ve yer değiştirme yönetmenliği md. 34 karşı açılan yürütmeyi durdurma kararları kaç günde çıkar . Mahkeme davalı idareden savunma almadan yürütme durdurm. Kararı verir mi


Soylu444
Memur
01 Haziran 2024 18:04

Ayrıca yürütmeyi durdurma kararı Ankara idare mahkemesine mi açılmalı yoksa memurun bulunduğu ile mi


esinguler0684
Aday Memur
01 Haziran 2024 18:48

Yürütmeyi durdurmayı alman çok zor. davayı da bulunduğun ilden açacaksın


Soylu444
Memur
01 Haziran 2024 18:53

Atama işlemini bulunduğun il tesis etmemiş ki Emniyet Genel müdürlüğü yapmış bulunduğum il yetkisizlik verir diye düşünüyorum

esinguler0684, 21 dk. önce

Yürütmeyi durdurmayı alman çok zor. davayı da bulunduğun ilden açacaksın

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