Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


01 Haziran 2024 18:11
T.Telekom'un bir üst paketi almaya zorlaması

Turk Telekom emniyet hatlarında bir üst hatta kullanmaya zorluyor örneğin 20 gb paketiniz varsa 30 GB zorluyor. Emniyet Genel Müdürlüğünün buna müdahale etmesi gerektiğini düşünüyorum. Yıllardır bu hattı kullaniyorum. Bu hali ile ticari olarak bu uygulamanın doğru bulmuyorum.


GoogleBard
Memur
01 Haziran 2024 21:39

Müsteri hizmetlerini aramayın. Tarife değişikliği yapmak için

Emniyet Yeni 5

Emniyet Yeni 10

gibi istediğiniz GB degerini yazıp 5555'e SMS gönderin.


Passenger01
Memur
01 Haziran 2024 22:35
aynen eski tarife ucuzdu yeniden taahhüt vermek istedik kabul olmadı yeni tarifelere gecmek zorunda kaldik

cambaz_blood
Aday Memur
01 Haziran 2024 23:08

Benim 5 gün kaldı ama bu şekilde sms atıp geçemeyenler olmuş, yeni gelenlerden olması lazım diye umarım doğru değildir. Haftaya deneyeceğim yazdığınız sekilde.

GoogleBard, 2 gün önce

Müsteri hizmetlerini aramayın. Tarife değişikliği yapmak için

Emniyet Yeni 5

Emniyet Yeni 10

gibi istediğiniz GB degerini yazıp 5555'e SMS gönderin.


KingDrummer
Şef
02 Haziran 2024 00:08

Evet Türk Telekom bu çakallığı sadece Emniyet hatlarında değil tüm mevcut tarifelerde yapmaya başladı. Ben emniyet hattı kullanmıyorum. Beni de paket yükseltmeye zorladılar. Türk Telekom uygulamasında eski paketimi yapabileceğimi gördüm. Ancak müşteri hizmetlerinin bu tarz şark kurnazlıkları yapması tiksindirdi beni ve taahhüt yenilemeden Vodafona'a geçtim.

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